Champions League : Schon wieder zu Null: Thibaut Courtois lobt Real-Defensive

Nachdem Thibaut Courtois seinen Kasten schon in LaLiga dreimal in Folge sauber halten konnte, durfte sich der Tormann von Real Madrid am Mittwochabend über das nächste Zu-Null-Spiel freuen. Danach gab es durch die Bank weg Lob für seine Vorderleute.

"Bei Atalanta gibt es in jedem Spiel viele Tore, aber wir waren konzentriert und haben keinen Torschuss zugelassen", ließ Courtois nach der Partie verlauten. Atalanta verfügt mit 53 Toren über die zweitbeste Offensive der Serie A und ließ es mit zehn Toren in der Gruppenphase der Champions League ebenfalls ordentlich krachen.

Doch der Madrider Defensivverbund hielt ein weiteres Mal dicht, und das auch ohne die verletzten Leistungsträger Sergio Ramos und Daniel Carvajal. "Wir hatten viel Ballbesitz, auch wenn wir nicht immer etwas kreiert haben. Das Wichtige ist das Tor. Aber das Rückspiel steht noch aus, darauf werden wir uns konzentrieren", sagte Courtois.