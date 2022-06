Primera Division Sechs Stars sollen weg – Real Madrid will Kader aufräumen

Bei Real Madrid steht eine größere Kaderrenovierung in der kommenden Transferperiode an. Neben Marcelo, Isco und Gareth Bale könnten sechs weitere Spieler die Concha Espina verlassen.

Wohin es den ehemaligen Frankfurter zieht, ist noch offen. Dem Vernehmen nach zeigen mehrere Vereine aus der Primera Division Interesse an einer Ausleihe. Real würde den Abwehrakteur aber wohl lieber verkaufen.

Real Madrid verzichtete darauf, die am 30. Juni auslaufenden Verträge von Gareth Bale, Isco Alarcon (30) und Marcelo (34) zu verlängern. Die drei Urgesteine werden den spanischen Rekordmeister am Monatsende verlassen.

Ebenfalls keine Zukunft bei den Blancos hat laut MD Dani Ceballos. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde nach seinem Wechsel von Betis nach Madrid im Sommer 2017 nach einer individuell überragenden U21-Europameisterschaft nie glücklich. Ceballos (25, Vertrag bis 2023) strebt eine Rückkehr nach Andalusien an, Betis hat aber Probleme, seinen verlorenen Sohn zu finanzieren.

Mariano Diaz (28, Vertrag bis 2023) spielt in den Plänen von Carlo Ancelotti (62) keine Rolle und soll ebenso abgegeben werden wie 60-Millionen-Flop Luka Jovic (24, Vertrag bis 2025), der verliehen werden könnte. Jovic soll einem Leihgeschäft positiv gegenüberstehen und sich einen Verbleib in Spanien wünschen. Ebenfalls per Leihgeschäft soll Keeper Andriy Lunin (23, Vertrag bis 2024) die Hauptstadt verlassen, allerdings zuvor verlängern.

Marco Asensio, der unter Ancelotti nach langer Verletzungspause seine sportliche Wiedergeburt feierte, soll eigentlich an der Concha Espina bleiben, allerdings zeigt der 26-Jährige bisher keine Bereitschaft, seinen 2023 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Real Madrid soll daher verkaufsbereit sein, wenn ein angemessenes Angebot eingeht.