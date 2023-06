"Sehr geschätzte Option": Real Madrid heiß auf Timo Werner

Futbol Total will im Rahmen dessen exklusiv erfahren haben, dass Real Timo Werner als sehr geschätzte Option für diesen Sommer auf seine Liste gepackt hat. Der Anschaffungspreis würde angeblich zwischen 35 und 40 Millionen Euro liegen.

Die von den Fans geforderte Topoption, um Karim Benzema zu beerben, ist Joselu allerdings nicht. Und obwohl Vereinspatron Florentino Perez gemeint hatte, dass nach Joselu in diesem Sommer kein Transfer mehr getätigt werde, gibt es weiterhin Spekulationen.

Real Madrid hat an diesem Montag die Verpflichtung von Joselu offiziell bestätigt. Für die kommende Saison wird der Stürmer von Espanyol Barcelona ausgeliehen und kann per Kaufoption (1,5 Mio. Euro) fest unter Vertrag genommen werden.

Timo Werner ist an RB Leipzig noch bis 2026 gebunden - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Was schon auf den ersten Blick klar ist: Werner entspricht zumindest nicht vollständig dem ausgeschriebenen Profil. Ein reiner Typ Mittelstürmer, der wie Benzema große physische Präsenz bietet, ist der 27-Jährige nämlich nicht. Werner ist vielmehr ein bewegliches Puzzlestück in der Offensive von RB Leipzig.

In einem Interview mit dem kicker im April betonte Werner noch: "Erst einmal bin ich froh, dass ich hier in Leipzig bin und habe derzeit keinen Grund, über das Ausland nachzudenken." Leipzig holte Werner nach zwei überwiegend missglückten Jahren beim FC Chelsea im vorigen Sommer zurück an den Cottaweg.

Verwendete Quellen

Futbol Total