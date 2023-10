"Sehr ungewöhnlich": Was Carlo Ancelotti bei Jude Bellingham überrascht

Im Anschluss an den 3:2-Sieg von Real Madrid im zweiten Gruppenspiel der Champions League beim SSC Neapel wurde Jude Bellingham nach einem Tor und einer Vorlage zum Spieler des Spiels gekürt. Mal wieder.

Jude Bellingham überragt bei Real Madrid

"Was mich überrascht ist, dass er erst 20 Jahre alt ist", sagte Carlo Ancelotti im Nachklapp über Bellingham. Der Real-Trainer war freilich von Beginn an überzeugt von den Vorzügen des jungen Briten. Sonst hätten die Blancos auch unter keinen Umständen über 100 Millionen Euro an fixer Ablöse an Borussia Dortmund gezahlt.

Was Bellingham in seinen ersten Wochen an der Concha Espina abliefert, ist schlicht atemberaubend. Mit acht Toren und drei Vorlagen in neun Pflichtspielen ist er mit Abstand bester Madrider Scorer. Und zum Toreschießen wurde er eigentlich gar nicht geholt.