Real Madrid : "Sehr wütend": Real-Coach Zinedine Zidane geht auf den Schiri los

Real Madrid kam zu Hause nicht über ein Unentschieden gegen Sevilla hinaus und verpasste die Tabellenführung in der Primera Division. Real-Coach Zinedine Zidane war nach dem 2:2 nicht gut auf den Schiri zu sprechen.

Was war passiert? Real Madrid hatte beim Stand von 1:1 einen Konter gefahren, Karim Benzema wurde elfmeterfrei von Sevilla-Keeper Bono zu Fall gebracht. Elfmeter für Real. Eigentlich. Denn der Video-Schiri hatte vor dem Konter ein Handspiel von Eder Militao gesehen. Die Folge: Strafstoß für Sevilla.

Also doch! Sergio Ramos akzeptiert Gehaltskürzung und will bei Real Madrid bleiben

Fernando hatte Sevilla nach Vorarbeit von Ivan Rakitic in Führung gebracht (22.), Joker Marco Asensio zwischenzeitlich ausgeglichen (67.). Rakitic traf in der 78. Spielminute für Sevilla per Elfmeter, ein abgefälschter Schuss von Toni Kroos (90. +4) brachte Real einen späten Punkt ein.

Real Madrid bleibt drei Spieltage vor dem Saisonende Tabellenzweiter mit zwei Zählern Rückstand auf Atletico Madrid. Real bekommt es noch mit Granada (A), Athletic Bilbao (A) und Villarreal (H) zu tun.