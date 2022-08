Manchester United "Ich bin ehrlich": Casemiro spricht über Abschied von Real Madrid

Seit dem späten Montagabend ist endgültig klar, dass Casemiro ein Spieler von Manchester United ist. Nach fast einem Jahrzehnt kehrt der Mittelfeldkämpfer also Real Madrid den Rücken. Während einer Medienrunde erklärt er, dass er schon länger über eine Veränderung nachdenkt.

Casemiro hat am Montag während einer in Madrid eigens wegen seines Wechsels zu Manchester United einberufenen Pressekonferenz Abschied von seinem Herzensklub genommen – für Real Madrid absolvierte Casemiro seit Januar 2013 fast 340 Pflichtspiele und gewann unter anderem fünfmal die Champions League.

"Wenn man eine so wichtige Entscheidung trifft, ist es schwierig", sagte Casemiro, der nach dem Finale in der Champions League Ende Mai erstmals mit seinem Berater gesprochen habe. Zu seinem Vertrautem habe er damals gesagt, dass er das Gefühl habe, dass seine Zeit an der Concha Espina für ihn beendet sei.