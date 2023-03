Selecao-Boss flirtet heftig mit Carlo Ancelotti – auch Ronaldo ist ein Mega-Fan

Ednaldo Rodrigues schwärmt von Ancelotti

Laut Ednaldo Rodrigues sind auch die meisten brasilianischen Fans gut auf den aktuellen Real-Trainer zu sprechen. "Ancelotti ist nicht nur der Liebling der Spieler, sondern scheint auch der Liebling der Fans zu sein. Überall in Brasilien, wo ich hingehe, in jedem Stadion, ist er der erste Name, nach dem mich die Fans fragen", so der 69-Jährige.

Die Selecao sucht nach der Trennung von Tite im Anschluss an die Weltmeisterschaft 2022 einen neuen Chefcoach. Aktuell hat Ramon Menezes (50), der während seiner aktiven Karriere unter anderem bei Bayer Leverkusen spielte, als Interimscoach das Kommando über die Nationalmannschaft.