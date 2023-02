Sergio Ramos zweifelte nach Abgang von Real Madrid

Sergio Ramos hatte mit dem Abgang von Real Madrid eine Veränderung in seinem Fußballer-Lebenslauf vorgenommen, die keiner so recht erwartete. Bei Paris Saint-Germain, das gibt er nun zu, lief zunächst nicht vieles richtig.

Eine extrem hartnäckige Wadenverletzung sorgte dafür, dass Ramos in seiner ersten Saison gerade mal zwölf Meisterschaftsspiele absolvierte. Beim 36-Jährigen hatte das mitunter Auswirkungen auf die Psyche: "Man beginnt zu zweifeln, ob man das Richtige getan hat oder nicht. Meine Karriere war jedoch immer von Beständigkeit, Ausdauer und harter Arbeit geprägt. Es geht darum, weiter zu kämpfen, und das wird den Dingen, die in der Zukunft passieren, einen Sinn geben."

"Am Anfang, nachdem ich den Sprung gewagt hatte, ging alles schief", erinnert sich Ramos bei uefa.com über den vielbeachteten Transfer, der 2021 über die Bühne ging. "Ich verletzte mich, brauchte eine Weile, um mich zu erholen und mich an das neue System, die neue Mannschaft und den neuen Trainer zu gewöhnen."

Nach 16 Jahren in Diensten von Real Madrid vollzog Sergio Ramos, bei dem viele davon ausgegangen waren, dass er seine Karriere bei den Blancos beenden wird, noch mal einen Vereinswechsel. Paris Saint-Germain sollte seine neue Destination werden, wo es aber zunächst überhaupt nicht nach Plan lief.

"Real Madrid zu verlassen, war natürlich eine große Veränderung"

Inzwischen gehört Ramos der Pariser Stammbesetzung an und hat in dieser Saison bereits 30 Pflichtspiele (2.349 Minuten) in den Knochen. Auf die Anzahl von 671 Auftritten, die er für Real Madrid absolvierte, wird Ramos im PSG-Spielkleid aber natürlich nicht mehr kommen.

Weil er fast zwei Dekaden an der Concha Espina verbracht hatte, fiel der Abschied umso schwerer. "Real Madrid zu verlassen, war natürlich eine große Veränderung", gibt der Abwehrstar zu. "Mein Ziel ist es immer, weiter zu gewinnen. Ich habe mit Real Madrid viel gewonnen, aber ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit für einen Tapetenwechsel... um zu versuchen, einem Team wie Paris zu helfen."

