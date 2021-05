Real Madrid : So abhängig ist Real Madrid von Karim Benzema

Na klar: Am Dienstagabend war es erneut Karim Benzema, der mit seinem Treffer im Halbfinalhinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea (1:1) die Chance aufrechterhielt, sich für das Endspiel zu qualifizieren.

In einer statistischen Erhebung der MARCA wird deutlich, wie abhängig die Blancos von ihrem Topstürmer sind. Bei keinem der internationalen Topklubs wie dem FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Bayern, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Manchester City, Chelsea oder Juventus Turin ist die Diskrepanz zwischen dem besten und den nachfolgenden Torschützen so groß wie in Madrid.

Benzema traf in dieser Saison in allen Wettbewerben insgesamt 28-mal. Vinicius Junior, Marco Asensio und Casemiro haben jeweils sechs Tore erzielt, Luka Modric vier – macht zusammen 22 Treffer.

Zum Vergleich: Beim Real-Erzrivalen Barça kommt Superstar Lionel Messi auf 33 Tore, die nachfolgenden vier Torschützen erzielten insgesamt 42. Antoine Griezmann kommt auf 18 Treffer, Ousmane Dembele (10) und Frenkie de Jong sowie Martin Braithwaite markierten jeweils sieben Tore.