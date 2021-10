Real Madrid : So plant Milan mit Real-Leihgabe Brahim Diaz

Der AC Mailand plant langfristig mit Brahim Diaz. Wie das Portal Calciomercato.com berichtet, streben die Rossoneri eine dauerhafte Zusammenarbeit mit dem Iberer an, der noch bis 2023 inklusive Kaufoption von Real Madrid ausgeliehen ist.

Einer der Gründe, warum sich Diaz in Italien so stark entwickelt hat, sei die hervorragende Beziehung zu Trainer Stefano Pioli. Deshalb habe Diaz weiterhin für Milan spielen wollen, ein anderer Klub sei für ihn nicht infrage gekommen. Der 22-Jährige war schon in der Saison 2020/21 nach Mailand ausgeliehen.