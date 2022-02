Real Madrid : So schätzt Karim Benzema seine PSG-Einsatzchancen ein

Auch wenn es die Verantwortlichen und der Stürmer selbst regelmäßig dementieren: Real Madrid ist abhängig von dem Franzosen, was sich allein an den Zahlen belegen lässt. Benzema zählt in dieser Saison überragende 24 Tore und neun Vorlagen in 28 Pflichtspielen. Es gibt keinen Spieler im Real-Kader, der Benzema auch nur annähernd ersetzen kann.

"Das Wichtigste ist, dass ich mental hundertprozentig fit bin", betonte Benzema, der wie sein Klub drauf hofft, rechtzeitig grünes Licht geben zu können. "Ich muss ein gutes Gefühl auf dem Feld haben, und je nach diesem Gefühl werde ich entscheiden."