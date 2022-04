"Solche Momente vergisst du nie": David Alaba nennt Karriere-Highlights

"Ich bin mit meiner Karriere so gesegnet, dass ich den Henkelpott schon zweimal in die Luft stemmen konnte", erklärte Alaba im Interview mit Sport Bild. "Diese Finalspiele mit Bayern gegen Dortmund (2:1; d. Red.) und Paris (1:0) haben sich bei mir eingebrannt. Solche Momente vergisst du nie."

Die 101 Champions-League-Spiele in Alabas Vita sprechen eine eindeutige Sprache. Der Verteidiger zählt seit Jahren zu den besten Spielern auf seiner Position und hat in der Königsklasse unzählige Erfahrungen sammeln dürfen. Doch welche waren seine persönlichen Highlights?

In seiner Karriere gab es laut eigener Aussage etliche Höhepunkte. Gar nicht so leicht, einzelne herauszupicken. "Die Titelgewinne stehen über allem", hielt Alaba dennoch fest. "An das 8:2 gegen Barcelona beim Finalturnier in Lissabon erinnere ich mich ebenfalls immer gerne. Das war sicher ein Spiel für die Geschichtsbücher."