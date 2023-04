Spektakuläre Aussage: Übernimmt Mikel Arteta Real Madrid?

Die Absolution ist Carlo Ancelotti bei all seinen Erfolgen, die er mit Real Madrid erreicht hat, noch nicht erteilt worden. Im Gegenteil: Sollte der Italiener mit den Blancos vorzeitig aus der Copa del Rey oder der Champions League ausscheiden, droht die Beendigung der Zusammenarbeit.

Rio Ferdinand scheint mehr darüber zu wissen, wer ab der kommenden Saison auf dem Madrider Trainerstuhl inthronisiert werden könnte. In seinem YouTube-Format Vibe with Five bringt der ehemalige Weltklassespieler Mikel Arteta ins Gespräch. Und das ziemlich konkret.

"Ich habe gehört, dass Ancelotti, Don Carlo, 'die Augenbraue', das weiße Team in diesem Sommer verlassen könnte, und dass Arteta zu Real Madrid gehen will", so Ferdinand, der einen wichtigen Gruß nach London schickt: "Arsenal muss Arteta auf jeden Fall halten, egal was passiert."