Spektakuläres Gerücht: Landet Cristiano Ronaldo im Sommer wieder bei Real Madrid?



Andre Oechsner

Erik ten Hag lässt ab der kommenden Saison frischen Wind beim ausgetrockneten Manchester United wehen. Die Ankunft des neuen Trainers könnte Cristiano Ronaldo dazu bewegen, wieder bei Real Madrid anzuheuern.

Foto: / Getty Images

Seit einigen Wochen wird eifrig darüber spekuliert, ob Cristiano Ronaldo Manchester United über die laufende Saison hinaus treu bleiben wird oder gar der englische Rekordmeister nicht mehr mit dem Superstar plant. In England wird mal wieder kräftig eingeheizt. Wie der Mirror berichtet, könnte in diesem Sommer eine spektakuläre Rückkehr zu Real Madrid bevorstehen. Der Champions-League-Halbfinalist habe demnach großes Interesse an einem Wiedersehen mit Ronaldo, der schon von 2009 bis 2018 für die Blancos gespielt und für keinen anderen Klub in seiner Karriere derart viele Spiele absolviert hat.

Ronaldo hat in einer mehr als durchwachsenen United-Saison einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er noch immer Weltklasse in sich trägt. Der Superstar kommt auf 23 Tore, 17 davon erzielte er in der Premier League. Ohne Ronaldos Treffer wären die Red Devils wohl längst im Mittelmaß versunken.

Plant Erik ten Hag mit Cristiano Ronaldo? Ob es für den 37-Jährigen, der vor seiner Rückkehr nach Manchester einen bis 2023 datierten Vertrag plus Option auf eine weitere Saison unterzeichnet hatte, auf der Insel weitergeht, ist mehr als offen. Das hat vor allem mit dem neuen Trainer Erik ten Hag zu tun, der in wenigen Wochen die Nachfolge von Ralf Rangnick antritt.