Real Madrid : Real Madrid stellt Kontakt zu Mauricio Pochettino her

Die Stimmungslage im Umfeld und auch im Klub ist besorgniserregend. Real Madrid hat nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und könnte in der nächsten Woche das Vorrunden-Aus in der Champions League besiegeln.

Pochettinos Antwort blieb die Sporttageszeitung zwar schuldig. Aufgrund der letzten Ausführungen des 48-Jährigen dürfte allerdings durchaus Bereitschaft vorhanden sein. "Ich weiß nicht, ob ich jemals Madrid trainieren werde, aber natürlich ist es mein Traum. Das ist einer der besten Vereine der Welt, wenn nicht der beste", erklärte der Ex-Spurs-Trainer unlängst.

Am Samstag (16.15 Uhr) spielt Real beim FC Sevilla. Wenige Tage später haben es Zidane und Co. selbst in der Hand. Mit einem Heimsieg über Gladbach kann das drohende Aus in der Gruppenphase der Champions League gerade noch so abgewendet werden.