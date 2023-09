Vinicius Junior überfordert von Ancelottis Anweisungen?

In der 57. Minute war es so weit: Vini Jr. wurde mit Standing Ovations im Estadio Santiago Bernabeu willkommen geheißen - erstmals nach seiner überstandenen Verletzung. Doch man merkte dem 23-Jährigen an, dass er sich nach über vier Wochen Verletzungspause schwer tat. Er kam kaum ins Spiel, der sonst so dribbelstarke Stürmer gewann nur zwei seiner sechs angesetzten Dribblings.

Ancelotti unzufrieden mit Vinicius' Spiel gegen Las Palmas

Wie aus Bild- und Tonaufnahmen von Gol Play hervorgeht, war auch Carlo Ancelotti nicht mit dem Spiel von Vini Jr. zufrieden. Der 64-jährige forderte den Brasilianer auf, "offener" zu spielen. Als der Brasilianer den Anweisungen nicht nachkam, rief Ancelotti in Richtung des Comebackers: "So kannst du nicht spielen, so kannst du nicht spielen."

Der italienische Trainer war offenbar mit der Positionierung seines Offensivspielers nicht zufrieden. Vinícus wusste laut dem Kommentator von Gol Play allerdings nicht viel mit den Worten des Coachs anzufangen: "Der Brasilianer scheint ein wenig verzweifelt zu sein, als wüsste er nicht genau, was der Trainer von ihm verlangt."