Real Madrid: Gesperrter Torjäger wird als Winter-Neuzugang gehandelt

Die Gerüchte um Real Madrid reißen nicht ab. Nachdem es zunächst hieß, man wolle sich im Winter unbedingt auf der Stürmerposition verstärken, wurde kürzlich berichtet, dass man zufrieden mit dem Kader sei und die derzeitigen Verletzungssorgen mit dem vorhandenen Spielermaterial auffangen wolle.

Toney seit Monaten ohne Spiel

Glaubt man dem Online-Portal TeamTalk, sieht man sich jedoch weiterhin um und will angeblich in der Premier League wildern. Demnach sei Ivan Toney in den Fokus und der Königlichen gerückt und man plane einen Wintertransfer des Engländers.

Pikant daran: Der 27-Jährige Stürmer hat seit Mai kein Fußball mehr gespielt. Grund ist eine Sperre wegen illegalen Wetten, die ihn bis zum 16. Januar aus dem Spielbetrieb nimmt. Da allerdings abzusehen ist, ab wann Toney wieder zur Verfügung steht, wäre ein Transfer wohl dennoch nicht unrealistisch.

Ivan Tony, FC Brentford - Foto: motorsports Photographer / Shutterstock.com

Aktuell wird der Stürmer, der kurz vor seiner Sperre sein Debüt in der englischen Nationalelf gegeben hat, laut transfermarkt.de mit einem Marktwert über 35 Millionen Euro bewertet. Bei Brentford steht er noch bis 2025 unter Vertrag.

Icardi als Alternative zu Toney

Dass der Engländer über den Sommer hinaus bleibt, erscheint höchst unwahrscheinlich. Vor allem in der letzten Saison hat Toney mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In 35 Spielen brachte er es auf starke 21 Tore und fünf Vorlagen und war maßgeblich am starken Abschneiden der "Bees" in der Premier League beteiligt.

Neben Real sollen auch der FC Arsenal und der FC Chelsea, die beide ebenfalls auf Stürmersuche sind, an Toney interessiert sein. Als Alternative stünde Real wohl Mauro Icardi (30) zur Verfügung. Dessen Berater hatte kürzlich offen erklärt, dass die Spanier interessiert seien.

Verwendete Quellen

TeamTalk