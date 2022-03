Real Madrid : Stürmersuche: Das ist Reals Plan, wenn Mbappe und Haaland nicht kommen

Real Madrid will in diesem Sommer einen galaktischen Transfer für seine Sturmreihe tätigen. Die Planungen hierfür scheinen weit fortgeschritten, es gibt vermutlich sogar eine dritte Option.

Kylian Mbappe ist definitiv die Wunschoption von Real Madrid. Der Superstar soll die Offensive anschieben und den spanischen Rekordmeister wieder zu internationalem Glanz verhelfen. Fixiert ist dahingehend aber noch nichts.

Sollte der Mbappe-Deal scheitern, rückt Erling Haaland ganz oben auf die Madrider Wunschliste. The Athletic zufolge ergibt sich mittlerweile ein Zweikampf um den Torgaranten von Borussia Dortmund, den Real und Manchester City führen sollen.

Gehen die Blancos auch bei der zweiten Option leer aus, gibt es in Alexander Isak nach einem Bericht des Portals Defensa Central eine weitere Option. Geht der Schuss in den ersten beiden Fällen daneben, würde die Vereinsführung um Florentino Perez also keineswegs mit leeren Händen dastehen.

Mehr zum Thema