Real Madrid : Thibaut Courtois: "Eden Hazard ist nicht irgendein Spieler"

Eden Hazard (30) konnte die Fans von Real Madrid bisher in zweieinhalb Jahren noch nicht von sich überzeugen, der Belgier gilt bereits als einer der größten Flops der Vereinsgeschichte. Thibaut Courtois stärkt seinem Landsmann allerdings den Rücken.

"Ich kenne Eden seit vielen Jahren und sein Traum war immer, bei Real Madrid zu spielen. Daher ist es etwas schade, dass es bisher nicht so gelaufen ist, wie jeder es will", sagte der belgische Keeper auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Sheriff Tiraspol.

Eden Hazard klebt seit seiner Ankunft in Madrid im Sommer 2019 das Verletzungspech am Schuh. Immer wieder fällt der Edeltechniker aus. Auch in der vergangenen Woche konnte der 30-Jährige aufgrund einer Erkrankung nicht regelmäßig trainieren.