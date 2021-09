Real Madrid : Thibaut Courtois fordert bessere Balance – Lob für Vinicius Junior

Real Madrid hat am Wochenende ein Schützenfest bei der Rückkehr ins umgebaute Estadio Santiago Bernabeu gefeiert. Thibaut Courtois fand jedoch ein Haar in der Suppe.

"Wir müssen schauen, wie wir uns verbessern können, damit wir den Gegnern nicht so viele Chancen erlauben. Es ist gut, dass wir in dieser Saison so viele Tore schießen, aber wir müssen die Balance finden", haderte der belgische Nationaltorhüter mit den beiden Gegentoren.

"Das Problem ist, dass wir alle mitziehen müssen, wenn die Stürmer pressen. Wir haben es mit Mannschaften zu tun, die sehr guten Fußball spielen, und Celta ist in der Lage, dir Probleme zu bereiten", so Courtois weiter.