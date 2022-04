Eden Hazard war als Kind großer Fan des FC Arsenal - wegen Thierry Henry

Vor kurzem wurde erst publik, dass der FC Arsenal Interesse an Eden Hazard zeigt und sich auch schon in Verhandlungen mit Real Madrid befinden soll. Der Profi äußerte sich schon vor über einem Jahr zu seinem potenziell neuen Arbeitgeber und stellte dabei einen Bezug zu seiner Kindheit her.