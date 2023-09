TikTok-Skandal um Victor Osimhen: Real Madrid will Kapital schlagen

Real Madrid zeigt Interesse an Victor Osimhen - Foto: Ettore Griffoni / Shutterstock.com

Der SSC Neapel ist momentan ein einziges Pulverfass. Spitzenakteur Victor Osimhen will den Klub wegen rufschädigender TikTok-Videos verklagen. Real Madrid plant offenbar, als Nutznießer aus dieser angespannten Situation hervorzugehen.

Die Aufregung um Osimhen hat sich natürlich sehr schnell rumgesprochen. Laut einem Bericht der Daily Mail befinden sich verschiedene Klubs aus Saudi-Arabien im Rennen um den 24 Jahre alten Topstürmer, der seinen Vertrag in Neapel eigentlich hätte langfristig verlängern sollen . Das ist nun wohl erst mal vom Tisch.

"Wir behalten uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten und jede Möglichkeit zu ergreifen, um Victor zu beschützen", schrieb der Agent. Es liege ein schwerwiegender Fall vor, der Osimhen großen Schaden zufüge, was dazu passe, dass er "in letzter Zeit sowieso schon Opfer von Fake News und medialer Hetze wurde".

Victor Osimhen steht einmal mehr im Mittelpunkt. Diesmal geht es allerdings nicht um seine sportlichen Darbietungen, sondern um gleich zwei Videos, die der SSC Neapel auf seinem TikTok-Kanal veröffentlichte. In jenen kurzen Sequenzen wurde der Torjäger verspottet, was zu einem pikanten Statement von Berater Roberto Calenda führte .

Real Madrid einer der Interessenten für Victor Osimhen

Real Madrid sei ebenfalls an Osimhen interessiert. Dort könnte er die große Lücke füllen, die es seit dem Abgang von Karim Benzema zu füllen gilt. Mit sechs Pflichtspieltoren führt Mittelfeldspieler Jude Bellingham aktuell die interne Madrider Torschützenliste an. Der FC Chelsea wird ebenfalls mit Osimhen in Verbindung gebracht.

Beim 4:1 gegen Udinese am Mittwoch erzielte Osimhen sein viertes Tor im sechsten Meisterschaftsspiel. Rudi Garcia, der seit dieser Saison als Napoli-Trainer amtet und bereits in der Kritik steht, versuchte vor dem Spiel die Situation zu beruhigen.

Napoli-Trainer spricht über Victor Osimhen

Es habe einige "ungeschickte" Geschehnisse in den sozialen Medien gegeben, kommentierte Garcia die Situation um Osimhen bei DAZN. Diese hätten nicht dazu beigetragen, Ruhe und Gelassenheit zu vermitteln. "Ich habe mit ihm gesprochen und es ist wichtig, dass er sich auf das Spiel konzentriert. Er wird sein Bestes für das Trikot geben."

Verwendete Quellen

Daily Mail, DAZN