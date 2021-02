Real Madrid : Toni Kroos beeindruckt mit Pass-Rekord – Gelbsperre gegen Getafe

Real Madrid ist nach der Heimpleite gegen Levante in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim 2:1-Erfolg über Huesca war Toni Kroos (31) einer der Besten. Der Deutsche beeindruckt unter anderem mit einer Pass-Statistik.

Toni Kroos war beim Auswärtssieg von Real Madrid einer der entscheidenden Spieler. Zwar verbuchte der 31-Jährige offiziell keinen Scorerpunkt, seine Freistoßflanke auf Casemiro sorgte jedoch für den Führungstreffer durch Doppelpacker Raphael Varane.

In den zwei Spielen zuvor (Alaves, Levante) hatte Kroos bereits drei Assits gesammelt. Gegen Huesca setzte er nun eine Bestmarke. Laut OPTA brachte der Deutsche 95,1 Prozent seiner 82 in der gegnerischen Hälfte gespielten Pässe an den Mann.