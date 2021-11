Real Madrid : Toni Kroos begründet: Darum war ich nicht beim Abschied von Joachim Löw

Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw war am Donnerstag vergangene Woche vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Liechtenstein verabschiedet worden. Toni Kroos war wie einige andere 2014er-Weltmeister dem Spalierstehen in Wolfsburg ferngeblieben. Über das Warum klärt er nun auf.

Kroos begründet sein Fehlen in seinem Podcast Einfach mal Luppen darin, dass er am Freitagmorgen um 10 Uhr in Madrid wieder zum Trainieren auf dem Platz sein musste: "Das wäre dann doch relativ eng geworden." Der DFB hatte laut Kroos im Sinn, neben Löw auch den im Juli zurückgetretenen Nationalspieler in Wolfsburg zu verabschieden.