Toni Kroos bei Real Madrid nur noch zweite Wahl?

Die jungen Wilden machten ihre Sache gut und am Ende ging Real Madrid mit 2:0 als Sieger vom Platz. Neben Toni Kroos, nahm auch Luka Modric (37) auf der Bank Platz, die beiden Altstars kamen jedoch in der zweiten Halbzeit ins Spiel, um das Ergebnis zu verwalten.

Toni Kroos jedoch wollte diese Thematik im Podcast "Einfach mal Luppen" mit seinem Bruder Felix nicht zu viel Bedeutung widmen. "Es ist alles in bester Ordnung, das kann ich dir sagen", so der Weltmeister von 2014. Auch wenn am ersten Spieltag nur ein Bankplatz raussprang, so hofft der 33-Jährige in der laufenden Saison genug Einsatzzeit bekommen und auch weiterhin das Orchester der Blancos aus dem Mittelfeld anzuführen.

Am zweiten Spieltag stellte Carlo Ancelotti den Deutschen von Beginn an auf. Durchspielen durfte der Routinier beim 3:1-Auswärtssieg gegen Almeria aber nicht. Nach 72 Minuten musste er nach einer starken Partie Platz für Eduardo Camavinga machen. Luka Modric hingegen schmorte erneut auf der Ersatzbank, kam erst 20 Minuten vor Spielende für Stürmer Rodrygo aufs Feld.

Carlo Ancelotti setzt auf Kroos und Modric

Real-Coach Ancelotti ist sich der Bedeutung von Toni Kroos und Luka Modrić bewusst und weiß, dass die beiden Altmeister in der aktuellen Saison noch sehr wichtig werden. "Modrić und Kroos sind Teil eines Teams, das aus Mittelfeldspielern mit hoher Qualität besteht", betonte er vor dem Anpfiff gegen Almeria.

Ancelotti weiter: "Ich kann nicht sagen, dass sie Auswechselspieler sein werden, denn sie werden, wie schon letztes Jahr, in wichtigen Spielen zum Einsatz kommen. Sie sind sehr wichtige Spieler."

