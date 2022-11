Toni Kroos: "Kann mir immer noch nicht erklären, was passiert ist"

"Ich würde mit den fünf Champions-League-Titeln verbleiben", gab Kroos gegenüber dem Bezahlsender Movistar+ zu. "Aufgrund der Anzahl und da ich Konstanz mag. Den Titel innerhalb von acht Jahren fünfmal zu gewinnen, ist etwas Besonderes." Der Regisseur gewann die Königsklasse einmal mit den Bayern (2013) und viermal mit Real Madrid (2016, 2017, 2018, 2022).

In der Vorsaison standen die Madrilenen mehrmals mit einem Bein im Aus, zogen durch spektakuläre Aufholjagden aber stets in die nächste Runde ein. Dieser Kraftakt verblüfft Kroos bis heute. "Ich bin immer noch nicht in der Lage zu erklären, was letzte Saison passiert ist." Als Ansatz nennt er die Heimstärke seines Teams.

"Was im Bernabeu vor sich geht, hat auch einen Einfluss auf die Gegner. Eine Aktion ändert viel – dein Selbstbewusstsein, das Ambiente im Stadion und das Vertrauen des Gegners. Das wirkt sich dann auf das Ergebnis aus. Ich hatte das noch nie erlebt, zumal es nicht nur einmal passierte, es geschah dreimal", erinnerte sich Kroos im Interview.