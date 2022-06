Real Madrid Toni Kroos und Cristiano Ronaldo werden sich "wieder häufiger sehen"

Toni Kroos (32) konnte sich vier Jahre lang ein genaues Bild von Cristiano Ronaldo machen. Als besten Spieler der Geschichte will der Deutsche seinen ehemaligen Weggefährten aber nicht bezeichnen.

Cristiano Ronaldo und Kroos gewannen zwischen 2016 und 2018 dreimal in Folge die Champions League, dann verabschiedete sich der portugiesische Superstar in Richtung Juventus Turin. Seit dem vergangenen Sommer kickt CR7 wieder bei Manchester United.

Bis auf zufällige Treffen gibt es zwischen Kroos und dem fünfmaligen Weltfußballer keine Berührungspunkte mehr. "Zweimal haben wir uns im Urlaub getroffen, aber das war nicht geplant", betont der ehemalige Münchner.

Allerdings habe Cristiano Ronaldo sein Haus in Spaniens Hauptstadt behalten. Er sehe Cristianos Familie gelegentlich, so Kroos weiter: "Und ich kann mir vorstellen, dass er nach der Karriere nicht in Manchester bleibt und wir uns dann möglicherweise hier wieder häufiger sehen."