Toni Kroos trifft wichtige Entscheidung für die Zeit nach der Karriere

Eine wichtige Zukunftsentscheidung hat der 33-Jährige bereits getroffen: Nach seinem Karriereende will er mit seiner Familie weiterhin in Spanien leben: "Das ist also der Plan: Dass wir nach meinem Karriereende erst mal in Madrid bleiben"

Mit dem FC Bayern und Real Madrid spielte Toni Kroos für der zwei erfolgreichsten und größten Klubs in Deutschland und Spanien. Die Zeit beim FC Bayern bezeichnet der Deutsche gegenüber der Sports Illustrated als "gute Schule", um sich für das Abenteuer in Madrid vorzubereiten. In beiden Vereinen herrscht bekanntlich großer Erfolgsdruck.

Vor allem das Wetter und die neun Jahren, die er nun für die Königlichen aufläuft, haben Madrid ebenfalls zur Heimat für die Familie gemacht: "Wir alle fühlen uns sehr, sehr wohl in diesem Land. Dann ist das Wetter ein Thema, an das wir uns gewöhnt haben. Das Leben allgemein in Madrid ist schön, wir haben uns alles so eingerichtet, dass das gut passt für uns", so der 106-fache deutsche Nationalspieler

Kroos genießt die Zeit bei Real und lässt Karriereende offen

Seine Zeit bei den Blancos genießt der 33-Jährige, er ist sich auch bewusst, was es bedeutet, dass er seit fast zehn Jahren für Real Madrid spielt: "Das ist eine besondere Zahl für mich – zumal ich seit neun Jahren ja nicht irgendwo spiele, sondern bei einem ganz besonderen Verein."

Der fünffache Champions League-Sieger ist sich auch über den Druck bewusst, der bei den Königlichen herrscht. "Bei Real musst du konstant höchsten Ansprüchen genügen und immer abliefern. Wenn man dort mal zwei Jahre lang Mist spielt, dann ist es schwierig, dort eine lange Karriere zu haben", so der Greifswalder.

Real Madrid für Toni Kroos etwas besonderes

Im Estadio Santiago Bernabeu aufzulaufen, ist für den ehemaligen Bayern-Akteur etwas "sehr, sehr Besonderes. Nicht nur, für Real zu spielen, sondern vor allem, dieses Trikot zu tragen, das eine große Historie hat – und damit bei uns im Bernabeu-Stadion aufzulaufen."

Ein mögliches Karriereende im Sommer 2024 lässt der Mittelfeldregisseur offen: "Das weiß ich nicht. Ich hätte das zum gleichen Moment vor einem Jahr auch noch nicht gewusst"

Anfang 2024 will sich Toni Kroos mit den Verantwortlichen von Real Madrid an einem Tisch setzen und die bestmögliche Entscheidung für alle Parteien treffen. Bis dahin will er für die Blancos weiterhin ein wichtiger Akteur auf dem Spielfeld sein.

Verwendete Quellen

Sports Illustrated via Real Total