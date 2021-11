Real Madrid : Toni Kroos für immer bei Real Madrid? Berater zuversichtlich

Seit mehr als sieben Jahren streift sich Toni Kroos inzwischen das königliche Trikot von Real Madrid über. Es deutet sich an, dass der 2014er-Weltmeister in seiner Karriere kein anderes mehr tragen wird.

Toni Kroos könnte bis zu seinem letzten Spiel auf Profilevel für bei Real Madrid tätig sein. "Ich glaube persönlich, dass er seine Karriere bei Real Madrid beenden wird. Er hat mir mit keiner Silbe gesagt, dass er den Verein gerne verlassen würde", erklärt Berater Volker Struth im Sport1-Podcast Meine Bayern-Woche.

In Spanien war vor Kurzem orakelt worden, dass das neureiche Newcastle United im Sinn habe, Kroos ein Angebot zu unterbreiten. Von einer Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro war die Rede. Ernst zu nehmen sind Berichte, die in diese Richtung stoßen, aber wohl ohnehin nicht.