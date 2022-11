Toni Kroos: "Guardiola hat dafür gekämpft, dass ich beim FC Bayern bleibe"

Dankesworte verteilt Kroos auch an Florentino Perez. Der Präsident habe ihn "unter Vertrag genommen und mich vom ersten Tag bis heute mit großer Zuneigung empfangen", so der gebürtige Greifswalder.

Guardiola wurde 2013 als neuer Cheftrainer des FC Bayern vorgestellt, Kroos verabschiedete sich eine Saison später in Richtung Bernabeu, nachdem er sich mit dem deutschen Rekordmeister nicht auf eine Vertragsverlängerung hatte einigen können.

Kroos weiter: "Ich erinnere mich nie, dass ich ein Problem mit ihm hatte, wir waren immer sehr aufrichtig zueinander." Er habe von Perez stets Rückendeckung und Vertrauen erhalten, so der Regisseur weiter: "Das braucht ein Spieler letztendlich."

Kroos von Casemiro- Abschied überrascht

Kroos gewann seit seiner Ankunft an der Concha Espina zahlreiche Titel, unter anderem viermal die Königsklasse. Meistens an seiner Seite: Casemiro. Der Abschied des Abräumers im vergangenen Sommer zu Manchester United hat Kroos kalt erwischt.

"Ich war überrascht von Casemiros Abgang. Es stimmt, dass die Gerüchte zwei Tage zuvor begannen, aber es gibt oft genug Spekulationen, an denen nichts dran ist", gibt der 32-Jährige zu bedenken: "Als er es mir gegenüber bestätigte, war ich traurig, weil ich mich an all die Jahre und unseren gemeinsamen Erfolge erinnerte."