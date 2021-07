Real Madrid : Toni Kroos kontert Hoeneß-Kritik trocken

Kroos sah sich in den letzten Jahren vermehrt mit Kritik an seiner Spielweise konfrontiert. Wurde er früher für seine Passsicherheit gefeiert, wird ihm nun fehlender Mut im Offensivspiel vorgeworfen.

Via Twitter holte der Greifswalder mit einem sarkastischen Beitrag zum Gegenschlag aus. "Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußballsachverstand (auch wenn es für RTL nicht gereicht hat), wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen."

Der 31-Jährige erklärte kurz nach dem EM-Aus seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft und enttäuschte damit den neuen Bundestrainer Hansi Flick, der gerne noch weiter mit ihm zusammengearbeitet hätte.

Toni Kroos gab erst vor wenigen Wochen bekannt, dass er sich sehr wohl in seiner Wahlheimat Madrid fühle. Während es in Deutschland permanent Kritik hagelt, würde er in Spanien für seinen Stil wertgeschätzt werden.