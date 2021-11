"Man of the Match" : Toni Kroos interessiert sich nicht für individuelle Auszeichnungen

An dem 3:0 in der Champions League von Real Madrid bei Sheriff Tiraspol hatte Toni Kroos großen Anteil. Folgerichtig war der ehemalige deutsche Nationalspieler im Anschluss zum "Man of the Match" gekürt worden. Sonderlich interessiert hat ihn diese Auszeichnung allerdings nicht.

Sichtlich gut gelaunt präsentierte sich Kroos mit der Trophäe in der Hand. Auf ein Podest stellen will sich der 31-Jährige deshalb aber nicht und hebt mit seinem Statement vielmehr seine Mannschaftsdienlichkeit heraus.

Mit einem präzisen Schuss zum 2:0 hat es Toni Kroos zunächst mit seinem Treffer auf den Spielberichtsbogen geschafft. Nach der Partie wurde der Mittelfeldspieler von Real Madrid von der UEFA auch noch zum "Man of the Match" ausgezeichnet.

In der Königsklasse kommt es am letzten Spieltag mit der Partie gegen Inter Mailand zum abschließenden Duell um den Gruppensieg. In LaLiga wartet am Wochenende das schwere Heimspiel gegen den Dritten FC Sevilla. Dann kann Real wieder auf den sich in bestechlicher Form befindlichen Kroos zurückgreifen.