Toni Kroos: Unterhaltung mit Real-Boss Perez wirkt wahre Wunder

Der Mittelfeldspieler begründet seinen plötzlichen Sinneswandel mit einem Gespräch mit Real-Boss Florentino Perez (75). "Es ist dann schon so gewesen, dass er gesagt hat: ,Komm lass uns mal in Ruhe reden , ich erkläre dir das mal, wie und warum'", berichtete Kroos in seinem Podcast Einfach mal Luppen.

Perez, der als Triebfeder hinter der Idee der Super League gilt, hat mit seinen Argumenten beim Weltmeister von 2014 für ein Umdenken gesorgt. Plötzlich spricht sich der Regisseur für die Elite-Liga aus.

"Die Super League hat bei der Entfremdung im Fußball die Chance, das Umgekehrte zu schaffen", sagte Kroos. "Dass wieder ein bisschen mehr Begeisterung ist, allein wegen der Spiele, die wir da sehen werden."

Der langjährige DFB-Kicker entkräftete zugleich einen großen Kritikpunkt an der neuen Liga, in der nur Spitzenteams vertreten wären. "Viele sagen immer: ,Wer will denn jetzt jede Woche Real Madrid gegen Manchester City sehen? Das verliert dann seinen Reiz'. Hast du beim 50. Mal keinen Bock auf Federer gegen Nadal gehabt? Ich schon!"