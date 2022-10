Toni Kroos schwärmt für Federico Valverde: "Top 3 der Welt"

Federico Valverde spielt eine großartige Saison, was von Toni Kroos in der Netz-Öffentlichkeit gefeiert wird. Bei Real Madrid könnte die Stimmung nach dem Clasico-Erfolg nicht besser sein.

Um eine Antwort ist sich Valverde nicht verlegen, schreibt: "Ich hab den besten Lehrer." Kroos und Valverde sind eigentlich im Mittelfeld aneinandergereiht. Carlo Ancelotti hat Valverde in dieser Saison allerdings zum rechten Flügelstürmer umfunktioniert. Mit durschlagendem Erfolg.

Valverde, der zum Spieler des Spiels gewählt wurde, sagte im Anschluss an den Clasico: "Meine Lieblingsposition ist in der Mitte, aber heute habe ich auch viel auf dem Flügel gespielt, also lasse ich das mal dahingestellt. Der Trainer bittet mich, oft aus dem Mittelfeld zu kommen und die Räume zu suchen."