Real Madrid : Doppelpacker Vinicius Junior rühmt Toni Kroos und Co.

Der andere Doppeltorschütze der Begegnung, Vinicius Junior, war nach seinem Auftritt nicht minder begeistert. "Ich bin sehr glücklich darüber, wieder getroffen zu haben", sagte der 21 Jahre junge Stürmer, der nach überstandener Corona-Infektion zurückgekehrt war.

Die Sprechchöre im Stadion haben es dem Brasilianer, der noch am meisten angetan: "Es ist ein Traum für mich, im Bernabeu zu spielen und wenn die Leute meinen Namen rufen. Ich will, dass das eine lange Zeit so ist, um so zu werden, wie die Legenden des Klubs, die mit mir zusammenspielen und die mir helfen."

Vinicius Junior hob im Rahmen seiner Bilanz die Leistung seiner Mittelfeldspieler gesondert hervor. "Die ganze Mannschaft hat viel gearbeitet und wenn Toni (Kroos), Luka (Modric) und Casemiro immer so spielen, werden wir immer gewinnen."