Toni Kroos klärt auf: Was ich nach meinem Karriereende vermissen werde

Bereits in der vergangenen Saison gab es einige Anzeichen, die für ein Karriereende von Toni Kroos sprachen, aber am Ende entschied sich der Weltmeister von 2014 für eine Verlängerung bei Real Madrid. Ob diese Saison die letzte ist, oder er noch ein Jahr dranhängt, lässt der Greifswalder offen.

Das endgültige Gespräch zwischen dem 33-Jährigen und den Blancos dauerte nach Informationen seines Beraters Volker Struth nicht lange: "Dieses Gespräch hat 30 Sekunden gedauert". Struth und seine Kollegen der Agentur Sports360 "hatten alle den Eindruck, dass er nicht weitermacht", am Ende entschied sich der Weltklasse-Mittelfeldakteuer jedoch für eine Verlängerung bis 2024.

Real Madrid und Toni Kroos ließen sich dieses Jahr lange Zeit, um die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit öffentlich bekannt zu geben. Erst am 21. Juni bestätigten die Königlichen die Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Vertrags.

Karriereende 2024 oder Verlängerung?

Im Podcast "Einfach mal Luppen", den Toni Kroos mit seinem Bruder Felix Kroos (32) betreibt, sprachen die Brüder auch über das Thema Karriereende und ob diese Saisonvorbereitung die letzte für den Real-Spieler gewesen sei. "Auch letztes Jahr bin ich schon in die Saison gegangen, wo ich nicht genau wusste, ob es die letzte sein könnte. Das war ja absolut realistisch und im Kopf", so Toni.

Die Kroos' sprachen auch über spezielle Momente, die man besonders gegen Ende der Profikarriere mehr genießt und ob diese Momente beim fünffachen Champions League-Sieger letzte Saison aufgetaucht sind: "Weniger in der Vorbereitung, eher dann so bei gewissen Spielen, besonderen Momenten, emotionaleren Spielen, teilweise bei Auswärtsreisen. Solche Gedanken kamen letzte Saison schon, die werden auch diese Saison hier und da wahrscheinlich mal kommen."

Toni Kroos wird die Kabine nach Karriereende fehlen

Aber auch wenn er diese Momente mehr zu schätzen weiß, bedeutet es nicht, dass der 33-jährige Ex-Bayern-Spieler seine Karriere im Sommer sicher beendet: "Das heißt aber immer noch nicht, dass dann eine Entscheidung gefallen ist."

Nach dem Karriereende wird es einige Dinge geben, die der Weltmeister von 2014 vermissen wird: "Ob das mal einfach ein cooles Training ist, das Miteinander, das dumme Gerede in der Kabine und so weiter. Das werden Sachen sein, die einem ein bisschen fehlen werden, wenn es dann irgendwann so weit ist".

