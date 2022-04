Toni Kroos will seine Karriere angeblich 2023 beenden

Toni Kroos hat offenbar im Mannschaftskreis verlautbaren lassen, dass er seine Karriere im Anschluss an die Saison 2022/23 beenden wird. "Neulich verkündete er seinen Kollegen in der Kabine, dass die nächste Saison, die Saison 22/23, seine letzte als Spieler sein wird", sagte der mitunter fantasiereiche Journalist Eduardo Inda bei seinem Auftritt in der spanischen TV-Sendung El Chiringuito de Jugones.

Kroos kam vor acht Jahren für heute unvorstellbare 25 Millionen Euro Ablöse an die Concha Espina und hat sich dort nicht nur den Respekt der Fans erkämpft, sondern ist gleichwohl zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt gereift.