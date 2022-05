Primera Division Topklubs locken: Aurelien Tchouameni liebäugelt mit Verbleib beim AS Monaco

Die Bewerberliste für Aurelien Tchouameni ist ellenlang. Das französische Mittelfeld-Toptalent verspürt aber nicht unbedingt den Drang, sich im Sommer zu verändern.

"Ich habe einen Vertrag bis 2024, mit Option bis 2025. Wir werden sehen, was die Zukunft für mich bereithält. In Transferfenstern kann viel passieren. Ich fahre in den Urlaub und wir werden sehen, was passiert", sagte Tchouameni während einer Pressekonferenz.

Der 22-Jährige kann sich sogar vorstellen, beim AS Monaco zu bleiben: "Warum nicht bleiben, wenn man sich für die Champions League qualifiziert? Das Ausscheiden in der Vorrunde gegen Shakhtar sitzt mir noch im Hals. Ich hätte nichts dagegen, mit Monaco in der Champions League zu spielen."