Real Madrid : Torhüter-Karussell: Holt Real Madrid David Ospina?

Andriy Lunin kommt wie erwartet nicht an Thibaut Courtois vorbei. Der Ersatztorhüter könnte Real Madrid im Sommer verlassen – dieses Mal sogar dauerhaft. David Ospina kommt offenbar als Nachfolger infrage.

Drei Pflichtspiele in dreieinhalb Jahren Real Madrid stehen in der Datenbank von Andriy Lunin. Hinzu kommen Ausleihen zu CD Leganes, Real Valladolid und Real Oviedo, die nicht den erhofften Erfolg brachten und bei denen der 22-Jährige Torhüter überwiegend genauso auf der Bank Platz nehmen musste wie in Madrid.

Final ist noch nicht darüber entschieden worden, was mit Lunin nach dieser Saison passieren wird. Der ambitionierte Ukrainer braucht dringend Spielzeit, um sich seine Karriere nicht zu ruinieren. Vertraglich ist Lunin noch zwei Jahre an Real gebunden. Für den Fall eines Abgangs nimmt der Gazzetta dello Sport zufolge David Ospina die Pole Position ein.