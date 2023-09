Total ungezwungen: Federico Valverde lässt Zukunft bei Real Madrid offen

Im Gegensatz zum Ende der Vorsaison stand Valverde bis dato viermal in der Madrider Startformation, in drei Fällen durfte er die vollen 90 Minuten bestreiten. Das war in den vergangenen Monaten nicht immer so. Vergessen hat das der aufstrebende Uruguayer natürlich nicht.

Federico Valverde: "... dann werden wir nach einer Lösung suchen"

"An dem Tag, an dem ich mich nicht mehr so fühle oder Madrid sich nicht mehr so fühlt, werden wir nach einer Lösung suchen", deutet Valverde an, dass es für ihn an der Concha Espina auch ganz schnell vorbei sein kann. Aktuell ist das aber kein Thema: "Heute fühle ich mich gut."

Dass Valverde total ungezwungen, zumal er in dieser Saison eine wichtige Rolle spielt, implizit von einem möglichen Abschied spricht, wird sein Trainer Carlo Ancelotti vernommen haben. Valverde sagt: "Im Privatleben, wie auch im Fußball, gibt es immer Höhen und Tiefen. Man muss reif sein. Man muss diese Momente verarbeiten und mit den Menschen reden, mit denen man reden muss."

Sicher scheint derweil auch, dass für Valverde bei der qualitativ hochwertigen Besetzung im Madrider Mittelfeld auch wieder andere Zeiten mit weniger Spielminuten kommen werden. Dann ist entscheidend, wie er auf die Situation reagiert.