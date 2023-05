Trainer bei Real Madrid? Der Stand bei Xabi Alonso

Wenn sich Florentino Perez einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann tut er alles, um es umzusetzen. Das wird in den kommenden Wochen beim geplanten Transfer von Jude Bellingham so ein und könnte früher oder später auch bei Xabi Alonso Erfolg haben.

Alonso steht auf Perez' Trainerwunschliste ganz oben. Carlo Ancelottis Vertrag läuft 2024 aus. Ob dieser noch mal Verlängerung erfahren wird, ist ungewiss. Alonso holte Bayer Leverkusen binnen kürzester Zeit aus der Krise und steht aktuell im Halbfinale der Europa League.

Im Rahmen dessen äußerte sich auch Sportchef Simon Rolfes zur Personalie: "Alonso hat einen Vertrag bei uns. Er ist glücklich, er arbeitet gerne hier, er hat eine gute Mannschaft, die er entwickeln kann. Schon in der letzten Pressekonferenz hat er gesagt, dass er mit dem Kopf zu 100 Prozent hier ist."

Alonso und Co. unterlagen der AS Rom im Hinspiel des Halbfinales der Europa League knapp mit 0:1. Es war die erste Niederlage in allen Wettbewerben seit Anfang März. In der Bundesliga befindet sich der Werksklub, an den Alonso bis 2024 gebunden ist, mit Platz 6 auf Europapokalkurs.