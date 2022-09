Real Madrid Treffer nach Wutausbruch: Carlo Ancelotti freut sich für Marco Asensio

Marco Asensio musste im bisherigen Saisonverlauf häufig über 90 Minuten von der Bank aus zuschauen, wie Real Madrid von Erfolg zu Erfolg eilt. Gegen RB Leipzig durfte der Offensivakteur endlich mal länger ran – und überzeugte.

Gegen RCD Mallorca regierte bei Marco Asensio am vergangenen Wochenende der Frust. Der Nationalspieler saß wie an jedem der vorherigen sechs Saisonspiele auf der Ersatzbank. In der zweiten Halbzeit wurde der 26-Jährige zum Warmmachen geschickt, aber nicht eingewechselt.

Aus Frust warf Asensio sein Leibchen zu Boden und trat eine Wasserflasche weg. Carlo Ancelotti zeigte Verständnis. " Ja, er ist sauer, das kann ich komplett verstehen. Das ist normal, das heißt, er will spielen, sich wichtig fühlen ", erklärte der Real-Coach nach dem 4:1-Erfolg im Bernabeu.

Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ließ der Italiener Asensio immerhin 26 Minuten auflaufen. Länger durfte er bisher 2022/2023 nie ran. Asensio nutzte seine Gelegenheit.