Trotz Berater-Ansage Getafe gibt Gareth Bale nicht auf – positive Rückmeldung von Real Madrid

Laut Mundo Deportivo wisse man beim FC Getafe vom Wunsch der Bale-Familie, nach Vertragsende bei Real Madrid am 30. Juni 2022 in der spanischen Hauptstadt zu bleiben. Bale müsste nicht einmal umziehen, sollte er Getafe sein Ja-Wort geben. Die 180.000-Einwohner-Stadt liegt nur wenige Kilometer südlich von Madrid.

Getafe bietet Gareth Bale dem Vernehmen nach einen Einjahresvertrag, die Höhe der Gehaltszahlung soll von der Anzahl der absolvierten Spiele abhängen. Bale selbst scheint aber wenig Interesse an einer Zusammenarbeit zu haben.

"Ich werde nicht für Getafe spielen", betonte der fünfmalige Champions-League-Sieger. "Wo auch immer ich hingehe, es wird für beide Seiten ein Gewinn sein, denn ich werde vor der Weltmeisterschaft Spiele bestreiten."

Gareth Bale zu Cardiff City?

Zuletzt sah es so aus, als ob es Bale in die zweite Liga auf der Insel ziehen könnte. Nach Informationen der BBC verhandelt Barnett mit Cardiff City über eine Zusammenarbeit. Bale wurde 1989 in der walisischen Hauptstadt geboren.