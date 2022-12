Trotz Patzer: Thibaut Courtois war der beste Belgier bei der WM

In der Rangliste des Unternehmens, das auf Basis von Künstlicher Intelligenz die Leistungen der belgischen Profis in der Vorrunde der Weltmeisterschaft bewertete, thront den Keeper von Real Madrid mit einem Wert von 1.37 an der Spitze der Belgier.

Der amtierende Welttorhüter hielt in Katar zwar nicht so sensationell wie in der vergangenen Champions-League-Saison mit Real Madrid oder bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland und patzte gegen Marokko (0:2), dennoch war er einer der wenigen Lichtblicke, unter anderem überzeugte der 30-Jährige mit einem gehaltenen Elfmeter gegen Kanada.

Neben Courtois wussten laut Olocip Innenverteidiger Toby Alderweireld (0.94) sowie mit Abstrichen Jan Vertonghen (0.75) sowie Atletico Madrids Mittelfeldregisseur Axel Witsel (0.73) und Rechtsverteidiger Thomas Meunier (0.72) von Borussia Dortmund zu überzeugen.

Eden Hazard kann nicht liefern

Die Offensivabteilung der einst so goldenen Generation um die Brüder Eden Hazard (0.19) und Thorgan Hazard (0.14) hingegen sah kaum Land. Auch für Inter Mailands Mittelstürmer Romelu Lukaku, der im letzten Gruppenspiel gegen Kroatien einige hochkarätige Chancen versiebte, war es aus individueller Sicht eine verpatzte Weltmeisterschaft.