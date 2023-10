Trotz über 100 Millionen Ablöse: Real Madrid betrachtet Jude Bellingham als Schnäppchen

Dass Jude Bellingham in den ersten Wochen in Diensten von Real Madrid beeindruckende Leistungen erbrachte, ist hinlänglich bekannt. Dabei ist seine Ausbeute mit zehn Toren in zehn Pflichtspielen besonders hoch einzuordnen.

Real Madrid sieht in Jude Bellingham einen echten Schnapper

Das sehen die Entscheidungsträger ebenso. Diese sind laut ESPN der Meinung, dass die 103 Millionen Euro, die Real als Transferentschädigung an Borussia Dortmund überweisen musste, angesichts des sofortigen sportlichen Mehrwerts und dem langfristigen Potenzial als Schnäppchen zu betrachten ist.

In den nächsten Jahren können aufgrund von verschiedenen Bonusvereinbarungen maximal bis zu 34 weitere Millionen dazukommen. An der Concha Espina ist man schon jetzt einhellig der Meinung, dass sich das Investment ausgezahlt hat.