Primera Division Für Bellingham und Co.: Real Madrid bekommt im Sommer 2023 ein gigantisches Transferbudget

Real Madrid kann im Sommer 2023 mächtig was bewegen - Foto: / Getty Images

Da können sich die europäischen Kontrahenten schon mal warm anziehen: Real Madrid steht für die Sommer-Transferperiode 2023 ein unfassbares Budget zur Verfügung.

Aurelien Tchouameni war in diesem Sommer die große Ausnahme. Der hochtalentierte Mittelfeldspieler kam für die feste Ablöse von 80 Millionen Euro. Tchouameni mit eingerechnet investierte Real Madrid in den letzten drei Jahren "nur" etwas mehr als 100 Millionen Euro. Im europäischen Spitzenvergleich ist das nahezu nichts.

In einem Jahr könnte es allerdings zu einer gigantischen Transferoffensive kommen. Wie die AS berichtet, steht Real Madrid für den Sommer 2023 ein Transferbudget von unfassbaren 425 Millionen Euro zur Verfügung. Geld, so schreibt die Sportzeitung, werde dann keine Rolle spielen.

Während Spieler wie Mariano Diaz und Marco Asensio, der sich mit dem FC Barcelona über eine vierjährige Zusammenarbeit einig sein soll, den spanischen Rekordmeister mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlassen werden, ist aufgrund der Altersstruktur bald eine Generalüberholung vonnöten.