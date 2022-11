Jose Mourinho lehnte Rückkehr zu Real Madrid ab

Real Madrid hatte offenbar im Sinn, Jose Mourinho wieder in der Position des Cheftrainers zu installieren. Davon berichtet der ehemalige portugiesische Nationalspieler Paulo Futre im Interview mit SerieANews.com.

Mourinho habe "Nein" zu Real Madrid gesagt, behauptet Futre, der angibt: "Als Zinedine Zidane ging, hatte er die Möglichkeit, zu den Merengues zurückzukehren. Er zog es aber vor, nach Rom zu gehen und diese neue Reise zu beginnen."

Zidane verkündete nach seinem zweiten erfolgreichen Engagement als Trainer der Blancos im Sommer 2021 seinen Rücktritt. Statt an die Concha Espina zog es Mourinho schließlich zur AS Rom und Carlo Ancelotti übernahm den vakanten Posten in der spanischen Landeshauptstadt.