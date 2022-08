Primera Division Dani Ceballos: Überraschende Vertragsverlängerung bei Real Madrid?

Vor einigen Wochen hieß es noch, Real Madrid wolle den in weniger als einem Jahr auslaufenden Vertrag von Dani Ceballos nicht verlängern und ziehe deshalb einen Verkauf noch in diesem Sommer in Betracht. Der Wind hat sich offenbar gedreht.

Nach Angaben des Transferinsiders Fabrizio Romano ziehen die Blancos inzwischen in Erwägung, Ceballos ein Angebot zur Verlängerung seines Kontrakts vorzulegen. Initialzündung für das Umdenken dürften zwei Veränderungen sein, die sich in den letzten Wochen ergeben haben.