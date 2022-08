Real Madrid Eden Hazard: Überraschender Interessent klopft beim gefallenen Superstar an

Real Madrid und Eden Hazard – das hat bisher überhaupt nicht funktioniert. Eigentlich wollte der gefallene Superstar in dieser Saison endlich durchstarten. Ihm bietet sich aber nun wohl doch noch eine Wechselmöglichkeit.

Laut der türkischen Sportzeitung Fotomac bekundet Galatasaray konkretes Interesse an Hazard. Der Istanbuler Klub hat mit Lucas Torreira, Haris Seferovic und nicht zuletzt Dries Mertens bereits drei Hochkaräter von einem Wechsel an die Schwarzmeerküste überzeugen können.

Letztgenannter soll im Werben um Hazard die Hauptrolle einnehmen. Mertens und Hazard kennen sich aus den Lehrgängen bei der belgischen Nationalmannschaft und standen schon bei einigen großen Turnieren zusammen auf dem Platz. Vielleicht auch bald in der Süper Lig?

Hazard hinterließ in der Sommervorbereitung einen guten Eindruck und ist in dieser Saison eigentlich als einer der Spieler eingeplant, die als falsche Neun eingesetzt werden sollen und so für Karim Benzema Phasen der Erholung schaffen. "Wir müssen Hazard Minuten geben, denn er ist ein großartiger Spieler und wir brauchen ihn", sagte Carlo Ancelotti Ende Juli.