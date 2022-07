Wechsel nach Florenz Überraschung bei Luka Jovic – Stürmer verlässt Real Madrid zum Nulltarif

Am Montag sind entscheidende Verhandlungen in der Causa Luka Jovic geführt worden. Der italienische Sky-Ableger berichtet, dass der Stürmer am Samstag beim AC Florenz erwartet wird. In den mit Real Madrid durchgeführten Meetings ist es zu einer Neuerung gekommen.

Jovic wird dem Bericht zufolge nicht wie erwartet auf Leihbasis in die Toskana übersiedeln, sondern ablösefrei wechseln. In Florenz soll der Serbe einen Vertrag über zwei Jahre erhalten, der ihm 2,5 Millionen Euro Netto-Jahresgehalt verspricht. Zudem soll ihm Real eine Abfindung zahlen.